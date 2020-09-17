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- Berat Albayrak: Türk Reasürans'ın sonuna kadar arkasındayız
Berat Albayrak: Türk Reasürans'ın sonuna kadar arkasındayız
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "İstanbul Finans Merkezi’nden doğan ilk global Türk markası olma hedefinizin sonuna kadar arkasındayız" dedi.
- AA
- 17.09.2020 - 11:57
Türk Reasürans A.Ş., birinci yılını kutluyor.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İstanbul Finans Merkezi’nden doğan ilk global Türk markasının yıl dönümünü Twitter adresinden kutladı.
"SONUNA KADAR ARKANIZDAYIZ"
Bakan Albayrak, "Yeni Ekonomi Programı kapsamında hayata geçirdiğimiz Türk Reasürans A.Ş.'nin ilk yılını tebrik ediyorum. İstanbul Finans Merkezi’nden doğan ilk global Türk markası olma hedefinizin sonuna kadar arkasındayız." dedi.