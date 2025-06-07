Beş aylık enflasyon farkına göre en düşük emekli maaşı

Haber Merkezi

Mayısta Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 35,41 arttı, aylık yüzde 1,53 arttı.

TÜFE'deki değişim 2025 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 1,53 artış, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 15,09 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 35,41 artış ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 45,80 artış olarak gerçekleşti.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları 6 aylık enflasyon farkı oranında artıyor.

Bu fark, memur ve emeklilerinin maaşını da etkiliyor.

Şu ana kadar 2025'te 5 aylık enflasyon farkı belli oldu. Maaş farklarının belirlenmesi için haziran ayı enflasyon oranının açıklanması bekleniyor.

5 AYLIK MAAŞ ZAM ORANI YÜZDE 15,09

Mayıs ayı enflasyon farkına göre ise en düşük SSK ve Bağ-Kur maaş zam oranı yüzde 15,09 oldu.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 16 BİN 652,37 LİRA

Buna göre de en düşük SSK ve Bağ-Kur maaşı olan 14 bin 469 lira yüzde 15,09 ve 2 bin 183,37 lira zamla birlikte 16 bin 652,37 lira olacak.

MEMUR MAAŞI ZAMMI

Son açıklanan enflasyon verisiyle birlikte memur ve memur emeklilerinin de zam oranı yüzde 14 oldu.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 49 BİN 547,64 LİRA

Buna göre en düşük memur maaşı, 5 aylık farka göre 43 bin 726 liradan yüzde 14 zamla 6 bin 121,64 lira artışla 49 bin 547,64 liraya çıktı.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MEMUR MAAŞI 22 BİN 363,38 LİRA

En düşük memur emeklisi maaşı da 19 bin 617 liradan 2 bin 746,38 lira zamla birlikte 22 bin 363,38 lira oldu.

MERKEZ BANKASI ANKETİNE GÖRE MEMURLARA TEMMUZ ZAM TAHMİNİ

Eğer Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) anketi üzerinden değerlendirildiğinde SSK ve Bağ-Kur emeklilerine zam farkı yüzde 17,13 olacak.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİNE ZAM ORANI İÇİN 4 FARKLI SENARYO

Memur ve memur emeklileri için toplu sözleşme devreye giriyor.

7. dönem toplu sözleşmesinde 2025 ilk yarıyılı için yüzde 6 ikinci yarıyılı için ise yüzde 5 üzerinden anlaşma sağlanmıştı.

1-) Haziran ayı enflasyonu yüzde 0,5 olursa memur ve memur emeklisine zam oranı yüzde 14,58 olacak.

2-) Haziran ayı enflasyonu yüzde 1 olursa 2025’in ilk yarıyılı için memur ve memur emeklisine zam oranı yüzde 15,14 olacak.

3-) Haziran ayı enflasyonu yüzde 1,5 olursa zam oranı yüzde 15,71 çıkacak.

4-) Eğer haziran ayı enflasyonu yüzde 2 olursa zam farkı yüzde 16,28 olacak.

TEMMUZDA EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI

Örnek verdiğimiz dörtlü formüle göre en düşük emekli maaşı 14 bin 469 TL seviyesinden 16 bin 736 TL ile 16 bin 985 TL aralığına çıkması bekleniyor.