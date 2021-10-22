BES'e katılımcı sayısı gelecek yıl 13.5 milyonu bulacak

Bütçede ilgili programa ayrılan pay yıllar içinde artırılırken, BES katılımcı sayısının 2022'de 13 milyon 500 bine ulaşması hedefleniyor.

2022 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi'ne göre, finansal sistemin reel ekonomiyi destekleyecek şekilde geliştirmesi hedefiyle "finansal sistemin geliştirilmesi ve sigortacılık" programına 8 milyar 773 milyon 494 bin lira ödenek ayrıldığı bildrilidi.

Bireysel Emeklilik Sistemi'ne (BES) katılımcı sayısının 2022'de 13 milyon 500 bine ulaşması hedeflenirken özel sigorta branşlarında üretilen toplam brüt prim üretiminin de 109 milyar 200 milyon lira olması bekleniyor.

2023’TE RAKAM DAHA ARTACAK

Programa ayrılan 8 milyar 773 milyon 494 bin lira tutarın 2023'te 9 milyar 894 milyon 916 bin liraya, 2024'te 10 milyar 639 milyon 51 bin liraya ulaşacağı tahmin ediliyor.

AMAÇ BES KATILIMCI SAYISINI YÜKSELTMEK

Hükümet program kapsamındaki hedefe ulaşmak için BES katılımcı sayısının, özel sigorta branşlarında üretilen toplam brüt prim üretiminin ve Türk bankacılık sektörünün aktif büyüklüğünün gayrisafi yurt içi hasılaya (GSYH) oranının artırılmasını amaçlıyor.

BES KATILIMCI SAYISI PROGRAMIN ANAHTAR GÖSTERGESİ

Program için anahtar göstergelerden biri olan BES'e katılımcı sayısının bu yılın sonunda 12 milyon 995 bin 775 olması öngörülürken 2022'de 13 milyon 500 bine ulaşması hedefleniyor.