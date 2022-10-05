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    Beyaz Saray: Benzin fiyatları için elimizden geleni yapacağız

    Sözcü Jean-Pierre, benzin fiyatlarının tekrar yükseleceğine dair endişelere değindi.
    • 05.10.2022 - 09:31
    • Güncelleme : 05.10.2022 - 10:04
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    Beyaz Saray: Benzin fiyatları için elimizden geleni yapacağız

    ABD'den petrol rezervleri konusunda açıklama yapıldı.

    Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, ABD'nin piyasaya günde 1 milyon varil petrol salma süresinin bu ay sona ereceğini söyledi.

    Basın toplantısı düzenleyen Jean-Pierre, "Stratejik petrol rezervinden yeni petrol salımı düşünmüyoruz." ifadesini kullandı.

    Benzin fiyatı açıklaması

    Jean-Pierre, bu durumda ülkedeki benzin fiyatlarının tekrar yükseleceğinden endişe edip etmediklerinin sorulması üzerine ise "Benzin fiyatlarını düşürmek için elimizden geleni yapacağız." yanıtını verdi.

    Piyasaya sürülmesine izin verilen petrol miktarı

    ABD Başkanı Joe Biden, martta ülkenin stratejik petrol rezervinden 6 ay içinde günde 1 milyon varil, toplamda ise 180 milyon varilin üzerinde petrolün piyasaya sürülmesine izin vermişti.

    Beyaz Saray, temmuz sonunda da ülke genelinde benzin fiyatlarını düşürmeye yardımcı olmak için stratejik petrol rezervinden ilave 20 milyon varil petrol satacağını duyurmuştu.

    Beyaz Saray: Benzin fiyatları için elimizden geleni yapacağız #1

    1984'ten bu yana en düşük seviyede

    AA'nın haberine göre, ABD yönetimi, eylül ayında da stratejik petrol rezervinden 10 milyon varile kadar petrol satılacağını açıklamıştı.

    Söz konusu satışlarla, ABD'nin stratejik rezervindeki ham petrol oranı, 1984'ten bu yana en düşük seviyeye inmişti.


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