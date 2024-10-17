Bilecik'in uzun raf ömürlü kestane kabağında hasat başladı

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Bilecik merkeze bağlı Kızıldamlar köyünde yetiştirilen ve yaklaşık 1 yıl raf ömrü bulunan kestane kabağında hasat mesaisi sürüyor.



Kızıldamlar köyünde yaklaşık 700 dekar alanda üretilerek birçok ile gönderilen kestane kabağının genellikle tatlısı yapılıyor.

Her yıl nisanda ekilen ürün, yaz boyu olgunlaşmasının ardından ekim ayında tarlalardan toplanıyor.

BARAJ, ÜRETİCİLERİN İMDADINA YETİŞTİ

Köyde 2006'da inşa edilen Kızıldamlar Baraj Göleti sayesinde bol suya kavuşan üreticiler, lezzetiyle ilgi gören kestane kabağının büyük bölümünü tarladan satıyor.

Hem barajın sağladığı sulama imkanı hem de İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün "bilinçli tarım" uygulamasıyla verimlilikte yüzde 80 artış sağlanan ürünün genellikle tatlısı yapılıyor.

20 YILDIR KABAK ÜRETİYOR

Kızıldamlar Muhtarı Metin Gezen, bölge sakinlerinin yaklaşık 20 yıldır kestane kabağı ürettiğini söyledi. Ekim alanının 50 dekardan 700 dekara çıktığını belirten Gezen, şöyle konuştu:

Bu yıl kurak geçmesine rağmen 1.200 ton rekolte bekliyoruz. Kabağımızı Türkiye'nin 40-50 vilayetine gönderiyoruz. Alıcılara cevap verecek kadar kabağımız mevcut. Önümüzdeki sene 1.500 ton rekolte hedefliyoruz.

"SANKİ KESTANE YEMİŞ GİBİ OLUYORSUNUZ"

Uygun saklama koşullarında ürünün 2 seneye kadar dayanabildiğini vurgulayan Gezen, "Bal kabağı ince kabuklu olduğu için çok dayanmıyor. Kestane kabağının ise kabuğuyla eti arasında kestaneye benzer bir madde var. Bu madde hem raf ömrünü uzatıyor hem de lezzet veriyor. Sanki kestane yemiş gibi oluyorsunuz." diye konuştu.

DOĞAL VE DÜŞÜK ORANLI GÜBRE KULLANILIYOR

Gezen, doğal ve düşük oranda gübre kullanımı sayesinde kabağın lezzetinin arttığını sözlerine ekledi.

7 YILDIR ÜRETİYOR

Üreticilerden Necmi Şakar da 50 dekar arazisinde 7 yıldır kestane kabağı yetiştirdiğini belirtti.

BİR TANESİ 25-20 KİLO GELİYOR

Çiftçilikten büyük keyif aldığını ifade eden Şakar, "Kızıldamlar kabağı Türkiye'de bir numara. Toprak yapısı sayesinde kabak ağdalı ve kaliteli oluyor. Kabak her yerde yetişiyor ama buranın kabağının yerini hiçbiri tutmuyor. Bir kabak ortalama 15-20 kilogram geliyor. 25 kilogram gelen kabaklar bile var." ifadelerini kullandı.

"ÜRETİM İÇİN TECRÜBE GEREKİYOR"

Kestane kabağı yetiştiriciliğinin tecrübe gerektirdiğine değinen Şakar, "Ondan bu kabak lezzetli ve dayanıklı oluyor. Yaklaşık 80 ton ürün elde ettim. Kabakları keserken stres de atıyorum." değerlendirmesini yaptı.