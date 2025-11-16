Abone ol: Google News

Bilecik’te ekmeğe 2,5 lira zam

Bilecik’te 200 gram ekmeğe 2 lira 50 kuruş zam geldi. Bilecik'te 12,5 liraya satılan ekmek zamla birlikte 15 lira oldu.

Yayınlama Tarihi: 16.11.2025 17:30
Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) ve Bilecik Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından belirlenen yeni fiyat listesinde ekmeğe 2 lira 50 kuruş zam geldi.

Bilecik’te 200 gram ekmek 12,50 TL’den satılırken, 2 lira 50 kuruş zam gelerek 15 TL oldu.

"MALİYETLER ARTTI"

Bu zamma vatandaşlar tepki gösterirken, fırıncılar da zamla ilgili olarak, "Özellikle elektrik, doğalgaz, mazot, işçi giderleri, SSK giderleri son zamanlarda gelen vergiler ve bunlar bizim hep maliyetimiz artıyor. Bundan ötürü gelen zam normaldir." şeklinde açıklama getirdi.

