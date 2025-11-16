Bilecik’te ekmeğe 2,5 lira zam

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) ve Bilecik Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından belirlenen yeni fiyat listesinde ekmeğe 2 lira 50 kuruş zam geldi.

Bilecik’te 200 gram ekmek 12,50 TL’den satılırken, 2 lira 50 kuruş zam gelerek 15 TL oldu.

"MALİYETLER ARTTI"

Bu zamma vatandaşlar tepki gösterirken, fırıncılar da zamla ilgili olarak, "Özellikle elektrik, doğalgaz, mazot, işçi giderleri, SSK giderleri son zamanlarda gelen vergiler ve bunlar bizim hep maliyetimiz artıyor. Bundan ötürü gelen zam normaldir." şeklinde açıklama getirdi.