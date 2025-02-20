Binalarda ısı yalıtım standardı değişti

AA

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından, iklim koşulları dikkate alınarak güncellenen "TS 825 Binalarda Isı Yalıtım Kuralları Standardı ile İlgili Tebliğ" kapsamında, yalıtım standartlarının sınıflandırılması 6 bölgeye çıkarıldı.

Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğünce hazırlanan tebliğ, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

1 Nisan itibarıyla yürürlüğe girecek tebliğde, binalarda uygulanacak yalıtım kalınlıkları yeniden belirlendi.

YALITIM KALINLIKLARI

Buna göre, Türkiye'yi 4 ısı bölgesine ayırarak belirlenen yalıtım kalınlıkları, 6 ısı bölgesi olarak detaylandırıldı.

Yalıtım uygulamalarında kalınlıkların, yapının bulunduğu iklime ve şartlara özel olması sağlandı.

Tebliğe uygun inşa edilecek yapılarda, konfor şartları değişmeden enerji faturalarının yüzde 25 azalmasına imkan verilecek. Böylece, her yıl yeni inşa edilecek binalarda yıllık 2,5 teravatsaat enerji ile Atatürk Barajı'nın 3 ayda ürettiği enerji kadar tasarruf sağlanacak.

KARBONDİOKSİT SALINIMI ÖNLENECEK

Ayrıca bu binalar sayesinde, doğaya yılda 600 milyon ton eşdeğerinde karbondioksit salınımının da önüne geçilecek.