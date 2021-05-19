Binance, bazı işlemleri geçici olarak askıya aldı

Binance, bazı işlemleri geçici olarak askıya aldı

Ethereum ve ETC20 para çekişleri, yoğunluk nedeniyle durduruldu. Coinbase'e erişimlerde de sorun yaşandığı belirtildi.

Kripto para borsası Binance, geçtiğimiz günlerde para çekmeyi geçici olarak durdurmuş, kısa süre sonra ise işlemler normal hale döndürülmüştü.

Binance, son olarak Ethereum ve ETC20 para çekişlerinin ağ yoğunluğu nedeniyle geçici olarak askıya alındığını duyurdu.

"GEÇİCİ OLARAK DEVRE DIŞI BIRAKILDI"

Binance'nin sosyal medya hesabı Twitter'dan konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Ağ yoğunluğu nedeniyle Ethereum ve ERC20 para çekme işlemleri geçici olarak devre dışı bırakıldı. Sabrınız için teşekkür eder ve verilen rahatsızlıktan dolayı özür dileriz." ifadesi kullanıldı.

COINBASE'DEKİ DURUM

Öte yandan kripto para borsası Coinbase'e de kullanıcıların erişimde sorun yaşadığı bildirildi.

Coinbase'in işlem yoğunluğu nedeniyle kripto paralarda bazı kotasyonları veremediği belirtildi.

Çin’in yerel finansal kurumları ve ödeme sistemlerinin kripto para hizmet vermesinin yasaklanmasının ardından kripto paralarda sert düşüşler yaşanmıştı.