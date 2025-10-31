'Bir Fikrim Var' diyen kadınlara KADEM desteği

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Tüm kadınların güvenli, onurlu ve adaletli yaşam hakkını savunan Kadın ve Demokrasi Vakfı’nın (KADEM), kadın girişimciliğini desteklemek amacıyla yürüttüğü “İnovasyonda Kadın Projesi”nin kazananları belli oldu.

Dereceye girenler toplam 1,5 milyon TL para ödülü aldı.

Bu yıl 9.’su düzenlenen “İnovasyonda Kadın Projesi” Girişimcilik Kampı ve Ödül Töreni’ne Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İstanbul Valisi Davut Gül, KADEM Mütevelli Heyet Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Av. Dr. Canan Sarı ile çok sayıda davetli, mentör ve girişimci katıldı.

“İnovasyonda Kadın Projesi Girişimcilik Kampı"nda girişimciler; mentörler, yatırımcılar, sanayiciler ve KADEM proje ekibiyle çalışma imkânı buluyor; Girişimci-Yatırımcı Buluşmalarına, gelişim ve motivasyon toplantılarına katılıyorlar. Türkiye’nin her yerindeki kadın girişimcilere, sürdürülebilir eğitim ve mentörlük desteği veren KADEM, kadın girişimcilerin yeni pazarlara açılmalarını da teşvik ediyor.

İstanbul Ataşehir’deki Sheraton Grand Hotel’de düzenlenen Ödül Töreni’nin açılışında konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sözlerine “Bireyleri ve toplumları dönüştüren büyük atılımların arkasında, kadın aklının ve emeğinin izleri bulunuyor.” diyerek başladı.

“ÖNCÜ TEKNOLOJİLERİMİZDE TÜRK KADINININ AKLI, EMEĞİ VE ALIN TERİ VAR”

Bakan Kacır şöyle devam etti:

Kadim tarihimize baktığımızda, kurduğumuz her medeniyette kadınların etkin ve aktif rolünü sosyal hayatın dönüşümüne verdikleri katkılarda müşahede ediyoruz. Kadınların kurdukları vakfiyelerin hayır kurumu olmalarından ziyade, bir dönemin sosyal ve toplumsal ihtiyaçlarının en önemli yüklenicisi olduklarını biliyoruz. Bugün de bireyleri ve toplumları dönüştüren büyük atılımların arkasında, kadın aklının ve emeğinin izleri bulunuyor...

Ar-Ge insan kaynağımızın yüzde 34,2’sini oluşturan kadınlar; yapay zekâdan siber güvenliğe, finans teknolojilerinden yeşil dönüşüme uzanan geniş bir alanda, Millî Teknoloji Hamlemizi mümkün kılacak kazanımlara imza atıyor. Dünya lideri insansız hava araçlarımızda, yerli ve millî otomobilimizde, kutup bilim seferlerimizde ve uzay çalışmalarımızda Türk kadınının aklı, emeği ve alın teri bulunuyor.

“KADINLAR TÜRKİYE’NİN KALKINMA SÜRECİNDE AKTİF ROL ÜSTLENİYOR”

Açılış konuşmasında kadının üretime katılmasının, yalnızca topluma ve ekonomiye değil, kadının kendisine de güç kazandıracağını vurgulayan KADEM Mütevelli Heyet Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar “Kadınların yaşadıkları haksızlıkların büyük bir kısmı, tüm dünyada ekonomik eşitsizliklerden kaynaklanır. Üretmek, ekonomik bakımdan varlık gösterebilmek, yeteneklerini ortaya koymak; kadına yalnızca maddi değil, psikolojik ve duygusal bir güç de kazandırır.” dedi.

"GİRİŞİMCİ KADIN ORANI YÜZDE 18"

TÜİK’in 2023 verilerine göre, Türkiye genelinde "girişimci kadın", yani kendi işini kuran ya da kendi hesabına çalışan kadınların oranının yaklaşık yüzde 18 civarında olduğunu hatırlatan Sümeyye Erdoğan Bayraktar, şu ifadelerde bulundu:

İnovasyonda Kadın Projesi, KADEM’in kadına dair vizyonunun en güçlü yansımalarından biri… Bu projeyi, Türkiye’nin kadın girişimciliğini Türkiye’nin kalkınma hikâyesine dâhil eden bir dönüşüm hareketi olarak görüyorum. Her yıl daha fazla kadın, bu proje sayesinde fikirlerini cesaretle paylaşarak onları güçlü iş modellerine dönüştürüyor ve Türkiye’nin kalkınma sürecinde aktif rol üstleniyor.

"EĞİTİM PROGRAMINDA TEORİ VE UYGULAMA İÇ İÇE"

Teori ve uygulamanın iç içe olduğu eğitim programıyla çözüm odaklı bilgi üreten kadın girişimcilere, yol arkadaşlığı yaptıklarını vurgulayan KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Av. Dr. Canan Sarı, şu ifadelerde bulundu:

KADEM’i kurarken kadınların fikir ve ürünlerinin insanlığa katacağı değeri açığa çıkartmak, sosyo-ekonomik hayata katılmalarının önündeki her türlü engeli kaldırmak en büyük idealimizdi. Ve bu ideal bize daima güç verdi. Bugüne kadar yürüttüğümüz projeler, ulusal ve uluslararası faaliyetler, söylem ve eğitim çalışmalarımızla bu yolda önemli bir mesafe kat ettik. ‘İnovasyonda Kadın Projesi’ ise bu vizyonun en güçlü yansımalarından biri… Sürdürülebilir büyüme için kadın girişimciliğini teşvik etmeyi, kadın girişimcilerin özellikle teknoloji ve yenilik odaklı projelerini desteklemeyi bir sorumluluk olarak görüyoruz.

“BİR FİKRİM VAR” DİYEN KADINLARA GİRİŞİMCİLİK KAMPI DESTEĞİ

2015 yılından bu yana yürütülen “İnovasyonda Kadın Projesi”, yenilikçi iş fikirlerine sahip kadın girişimcileri destekleyerek kadınların üretim ve istihdam süreçlerine etkin katılımını artırmayı hedefliyor. Bu kapsamda programa kabul edilen 30 kadın girişimci, bir hafta süren eğitim ve mentörlük kampında iş fikirlerini geliştirme fırsatı buldular.

Kamp süresince girişimciler, alanında uzman eğitmenler ve montörler eşliğinde; iş modeli geliştirme, yatırımcı sunumu hazırlama, finansal planlama, pazarlama ve iletişim stratejileri gibi konularda kapsamlı eğitimler aldı. Program sonunda katılımcılar, projelerini jüri karşısında sundu.

DERECEYE GİRENLERE TOPLAM 1,5 MİLYON TL ÖDÜL

Sunumların ardından jüri değerlendirmesiyle iki kategoride seçilen 6 proje, toplamda 1 milyon 500 bin TL ödülün sahibi oldu. Dereceye giren girişimcilere ödülleri törenle takdim edildi.

Sadece 2025 yılında 250 projenin başvurduğu programa bugüne kadar 2 bin 670 kadın girişimci başvurdu; 235 kadın, KADEM’in düzenlediği kamplara katılma hakkı elde etti.

Geçen yıl hayata geçen 8. döneminde İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından “GÜDÜMLÜ PROJE” olarak onaylanan, KADEM’in yürütücülüğünü, İstanbul Kalkınma Ajansı’nın (İSTKA) desteğini üstlendiği “İnovasyonda Kadın”, bugüne kadar yüzlerce kadın girişimcinin iş fikrini hayata geçirmesine katkı sağladı. “İnovasyonda Kadın”, kadınların yenilikçi potansiyelini ortaya çıkaran, fikirden ürüne uzanan bu yolculukta kadınların ekonomik, sosyal ve teknolojik alanlarda güçlenmesine öncülük etmeyi amaçlıyor.

ÖN KULUÇKA VE KULUÇKA KATEGORİLERİNDE ÖDÜLLER:

Birincilik Ödülü: 350 bin TL

İkincilik Ödülü: 250 bin TL

Üçüncülük Ödülü: 150 bin TL

“KULUÇKA” KATEGORİSİNDE DERECEYE GİRENLER:

Kuluçka Birincilik Ödülü: Müjgan Öykü Şahin – “Kami”

Türkiye’nin hikâyelerini dünyaya taşımak ve aynı başarıyı diğer ülkelerde de tekrarlamak amacıyla hareket eden, topluluk odaklı ve yapay zekâ destekli bir hikâye ve çizgi roman platformu olan Kami, 2 milyondan fazla kullanıcıyla Türkiye’nin en büyük hikâye topluluğu.

Yazar ve çizerlere eserlerinden gelir elde edebilecekleri dijital bir ekonomi sunan Platformda 400 binden fazla orijinal içerik bulunuyor; bu hikâyeler yayınevleri, markalar ve yapım şirketleriyle buluşturularak yeni filmlere, dizilere ve kitaplara dönüştürülüyor.

Kuluçka İkincilik Ödülü: Fatmanur Poyraz Ekinci – “Beetech”

Arı sağlığını korumak için yenilikçi biyoteknolojik çözümler geliştiren Beetech’in ürünü olan Varrovex, arıların kendi faydalı bakterilerinden elde edilen doğal bir koruma yöntemi.

Kimyasal kalıntı bırakmadan parazitlere karşı etkili, probiyotik etkisiyle arıların bağışıklığını güçlendiren TÜBİTAK destekli Varrovex, 1000 kovan üzerinde test edilerek patent başvurusu yaptı. Teknofest ödüllü Varrovex’in 2027’de Yunanistan ve Brezilya’ya ihracat hedefi var.

Kuluçka Üçüncülük Ödülü: Handan Doğan – “Collaxir”

Collaxir, balık ve tavuk atıklarını sıfır atık yöntemiyle işleyerek insan kullanımına uygun kolajen parçacıkları, değerli yan ürünler ve etkisi kanıtlanmış sağlıklı yaşam ürünleri geliştiren; cilt, eklem ve genel hücre sağlığına katkı sağlayan bir biyoteknoloji girişimi. Kolajen, vücutta cilt, kemik, kıkırdak ve tendon gibi dokulara esneklik ve dayanıklılık kazandıran bir protein.

“ÖN KULUÇKA” KATEGORİSİNDE DERECEYE GİRENLER:

Ön Kuluçka Birincilik Ödülü: Sümeyra Savaş - “SalmSense”

SalmSense, gıdalarda bağırsak yolunu etkileyen yaygın bir bakteriyel hastalık olan salmonellanın tespitini dakikalar içinde gerçekleştirebilen hızlı bir tanı sistemi. Gıdaları sıvı formda doğrudan ölçerek, mevcut laboratuvar testlerinden 100 kat daha hızlı sonuç üretiyor. Bu sayede gıda üretim zincirlerinde bir günden uzun süren analizlere gerek kalmadan, 30 dakika içinde saha koşullarında doğrulanabilir sonuç elde edilebiliyor.

Ön Kuluçka İkincilik Ödülü: Pelin İlhan - “PA Biyoteknoloji”

Hayvansız test yöntemleri konusunda çalışan PA Biyoteknoloji Deney, hücre kültürü ortamında modeller oluşturuyor. Temel ürünü olan ‘deri tahriş testi’ kozmetik, ilaç ve tıbbi cihaz sektörlerinde ürün güvenliğini sınamak için kullanılıyor. PA Biyoteknoloji tarafından Türkiye’de yerli olarak üretilen test, rakiplerine göre fiyat avantajı ve Türkiye’deki müşteriler için erişim kolaylığı sağlıyor. Ayrıca laboratuvar ortamı bulunmayan müşteriler için test hizmeti de sunuyor.

Ön Kuluçka Üçüncülük Ödülü: Esma Erdem - “Esm Enerji”

Optimizer projesi, güneş enerjisinde kayıpları en aza indirip verimi en üst düzeye çıkaran yerli bir teknoloji. Sahadaki her güneş panelini ayrı ayrı kontrol ederek sistem performansını yükseltirken arıza ve gölgelenmeden etkilenmeyen güç optimizasyon cihazı ve izleme sistemidir.