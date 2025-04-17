Birikimiyle altın alan kazandı, kripto para alan battı

Özel Haber

Yatırımcıların birikimlerinin hangisinin kazandırdığını belirten istatistikler, altının son çeyrekte ve yılın tamamında önde olduğunu gösteriyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük tarifelerini açıklamasıyla başlayan rekorlar serisi bugün altında zirve yaptırdı.

Kripto paralar ise belirsiz ortamlarda satıcılı seyir izlediği için değer kabletti.

Peki güncel rakamlarla altın ve kripto para fiyatları ne kadar?

Ons altın: 3 bin 387 dolar

YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI:

Gram altın: 4 bin 23 lira

Çeyrek altın: 6 bin 821 lira

Cumhuriyet altını: 27 bin 819 lira

Tam altın: 27 bin 297 lira

Yarım altın: 13 bin 655 lira

KRİPTO PARA:

Kripto paralar içinde en fazla işlem gören Bitcoin, 109 bin dolarla rekor kırmasının ardından bugün yüzde 0,51 ve 427,9 dolar düşüşle 84 bin 172,4 dolara geriledi.

Altcoinlerde en fazla işlem gören para birimi Ethereum ise yüzde 1,31 ve 20,89 dolar düşüşle 1.570,07 dolardan işlem görüyor..