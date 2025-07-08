BIST 100 Endeksi 66,05 puan yükselişle açıldı

Küresel borsalar ABD Başkanı Donald Tramp'ın tarife mektuplarının etkisiyle karışık bir seyir sürerken, Borsa İstanbul güne yükselişle başladı.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,64 değer kaybederek 10.107,68 puandan tamamladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 66,05 puan ve yüzde 0,65 artışla 10.173,73 puana çıktı.

BANKACILIK ENDEKSİ DEĞERLENDİ

Bankacılık endeksi yüzde 0,88, holding endeksi yüzde 0,54 değer kazandı.

SEKTÖR ENDEKSLERİNDEN MADENCİLİK ÖNDE

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,56 ile madencilik, en fazla kaybettiren ise yüzde 0,19 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

BIST 100'DE DESTEK VE DİRENÇ KONUMU

Tarifelere ilişkin haber akışının yatırımcıların odağında bulunduğunu ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.300 ve 10.400 seviyelerinin direnç, 10.100 ve 10.000 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.