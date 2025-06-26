BIST 100, güne sınırlı artışla başladı

Dün Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,32 değer kaybederek 9.418,52 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yeni güne ise 8,32 puan ve yüzde 0,09 yükselişle 9.426,84 puandan başladı.

BANKACILIK ENDEKSİ DEĞER KAYBETTİ

Bankacılık endeksi yüzde 0,36 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,20 arttı.

SEKTÖRLERDEN FİNANSAL KİRALAMA KAZANDIRDI

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,35 ile finansal kiralama faktoring, en fazla kaybettiren ise banka oldu.

KÜRESEL PİYASALAR KARIŞIK

Küresel piyasalar, ABD'de parasal gevşeme sürecine yönelik belirsizliklerin etkisiyle karışık bir seyir izlerken bugün ABD'de açıklanacak büyüme verileri, yatırımcıların odağında yerleşti.

TAKİP EDİLECEK VERİLER

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun (PPK) toplantı özetinin yanı sıra haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtiyor.

BIST 100'ÜN DESTEK VE DİRENÇ KONUMU

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.500 ve 9.600 puanın direnç, 9.400 ve 9.300 seviyelerinin destek konumunda olduğu kaydedildi.