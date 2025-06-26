Yurt içinde gözler TCMB'nin PPK toplantı özetinde

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,32 değer kaybederek 9.418,52 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı haziran vadeli kontrat ise dün akşam seansında normal seans kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 10.583,00 puanda işlem gördü.

MERKEZ BANKASI'NIN FAİZİ SABİT TUTTUĞU KARAR ÖZETİ YAYIMLANACAK

Öte yandan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun (PPK) politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını değiştirmeyerek yüzde 46'da tuttuğu 19 Haziran toplantısına ilişkin toplantı özeti yatırımcıların odağına yerleşti.

GÜNÜN EKONOMİ GÜNDEMİ

Analistler, bugün yurt içinde TCMB'nin PPK toplantı özetinin yanı sıra haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.400 ve 9.300 puanın destek, 9.500 ve 9.600 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

14.00 İngiltere, BoE Başkanı Bailey'in konuşması

14.00 Türkiye, haziran ayı TCMB PPK toplantı özeti

14.30 Türkiye, haftalık Para ve Banka İstatistikleri

15.30 ABD, haftalık işsizlik maaşı başvuruları

15.30 ABD mayıs ayı dayanıklı mal siparişleri

15.30 ABD,1.çeyrek Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH)

15.30 ABD, 1.çeyrek Çekirdek PCE Fiyat Endeksi

15.30 ABD, mayıs ayı toptan eşya stokları

17.00 ABD, mayıs ayı bekleyen konut satışları

21.30 Euro Bölgesi, ECB Başkanı Lagarde'ın konuşması