BIST'te yükseliş: Borsa İstanbul dört ayın zirvesinde

Borsa İstanbul’da yükseliş eğilimi, hız kesmeden devam ediyor...

CHP’nin kurultay davasının 30 Haziran’da ertelenmesi sonrası pozitif seyrin ivme kazanmasıyla birlikte Borsa İstanbul 100 endeksi, son dört haftayı art arda yükselişle tamamladı.

Endeks, bugün itibarıyla dört ayın en yüksek seviyelerine ulaştı ve 10.680 puana kadar tırmanarak yatırımcısına moral verdi.

BORSA 19 MART’TAN BU YANA EN YÜKSEK SEVİYEYE YAKLAŞTI

Dün, BIST 100 endeksi günü yüzde 2,41 artışla 10.616,18 puandan tamamlayarak güçlü bir yükseliş sinyali vermişti. Bu yükseliş, 19 Mart tarihinde görülen 10.900 puan seviyesine bir adım daha yaklaşılması anlamına geliyor.

Bugün de yükseliş eğilimi sürdü ve endeks gün ortasında 10.680 puana kadar çıktı. Böylece Borsa İstanbul, son dört ayın en yüksek seviyelerinde kalmayı başardı.

Endeks, güne yüzde 0,20’lik artışla 10.637 puandan başladı. Saat 13.35 itibarıyla ise yüzde 0,45 primle 10.665 puanda hareket etti.

Teknik analizlere göre BIST 100 endeksinde 10.700 ve 10.800 puan seviyeleri direnç, 10.600 ve 10.500 puan seviyeleri ise destek olarak öne çıkıyor. Bu göstergeler, kısa vadeli yatırım kararları açısından kritik bir eşik olarak değerlendiriliyor.

BANKACILIK VE HOLDİNG ENDEKSLERİ SAKİN SEYREDİYOR

Günün açılışında bankacılık endeksi yüzde 0,07, holding endeksi ise yüzde 0,24 değer kazandı.

Ancak günün ilerleyen saatlerinde bankacılık sektörü hafif gerileyerek yüzde 0,04 değer kaybı yaşarken, holding endeksi yüzde 0,07 primle yatay bir seyir izlemeye devam etti.

Bu durum, yatırımcıların sektörel olarak temkinli davrandığını ve daha çok hisse bazlı hareketlerin öne çıktığını gösteriyor.

SEKTÖREL HAREKETLİLİK: FİNANSAL KİRALAMA ZİRVEDE

Borsa İstanbul’da sektör endeksleri arasında en dikkat çeken yükseliş, finansal kiralama faktoring alanında oldu.

Bu sektör, gün içinde yüzde 4,14’lük bir prim yaparak en çok kazandıran sektör konumuna yerleşti.

Öte yandan menkul kıymet yatırım ortaklığı endeksi ise yüzde 0,63 değer kaybederek en çok düşen sektör oldu.