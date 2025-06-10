Bitcoin 110 bin doları test etti

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Kripto para piyasalarında en fazla işlem gören para birimi olan Bitcoin, gün içinde 110 bin 303,3 doları gördü.

Para birimi bugüne, düne göre 3 bin 755,3 dolar artışla 109 bin 327,5 dolardan devam ediyor.

Bitcoin, gümrük tarife krizinin yatışmasıyla birlikte yüzde 3,56 artışa geçti.

Bitcoin'in rekoru 111 bin 965 dolar olarak tespit edilmişti.

BITCOIN'DEN GÜÇLÜ PERFORMANS

Para birimi son günlerde güçlü performans gösteriyor.

BTC fiyatı son 24 saatte yaklaşık yüzde 3,8 artarak kısa süreliğine 110 bin doların üzerine çıktı ve Asya piyasalarının açıldığı salı sabahı itibarıyla 109 bin 600 dolar seviyelerinde işlem gördü.

Bu son yükselişin arkasında sadece piyasa hareketliliği değil aynı zamanda zincir üstü veriler ve küresel ekonomik gelişmeler de yer alıyor.

SON 24 SAATTE 203 MİLYON DOLARLIK POZİSYON

Coinglass’ın verilerine göre, Bitcoin piyasasında son 24 saatte 203 milyon dolarlık pozisyon likide edildi, bunun 195 milyon dolarlık kısmı short (satış) pozisyonlardan oluştu.