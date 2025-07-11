Bitcoin 118 bin doları aştı

Analiz şirketi Coinmarketcap'in verilerine göre, Bitcoin dahil küresel kripto para piyasasının değeri 24 saatte yaklaşık yüzde 3 artarak, 3 trilyon 500 milyar dolara çıktı.

En büyük kripto para birimi olan Bitcoin, dünü 112 bin 735 dolarla kapatmasının ardından bugüne yüzde 6,53 ve 7 bin 250,3 dolar artışla 118 bin 346,6 dolardan başladı.

Bitcoin'in haftalık değer kazancı da yüzde 2,97 düzeyinde oldu.

ETHEREUM

Piyasa değeri bakımından ikinci sırada yer alan Ethereum'un fiyatı da yüzde 8,83 değer kazanarak ve 245,70 dolar artışla 3 bin 27,13 dolara yükseldi.

KRİPTO PARANIN DEĞERİNİ ARTIRAN NEDENLER

Ekonomistlere göre, yükselişte ETF girişleri, piyasalardaki güven arayışı ve kısa pozisyonların tasfiyesi etkili oldu.

Analistler, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) bu yıl içinde faiz indirimleri yapacağına yönelik beklentilerin arttığını, küresel piyasalarda risk iştahının yükseldiğini belirtiyor.

ABD Başkanı Donald Trump’ın kripto para yanlısı yaklaşımının da piyasalarda olumlu karşılandığına işaret eden analistler, kripto para yatırımları yapan şirketlerin sayısında artış yaşandığını ifade ediyor.

Trump'ın sosyal medya şirketi "Trump Media and Technology Group", Bitcoin hazinesi oluşturmak üzere 2,5 milyar dolar toplayacağını bildirmişti.