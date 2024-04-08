Bitcoin 3 hafta sonra tekrar 72 bin dolarda En fazla işlem gören kripto para birimi Bitcoin, uzun bir sürenin ardından bir kez daha 72 bin dolar seviyesine ulaştı.

AA

Bitcoin, 3 haftadan uzun bir süre sonra tekrar 72 bin dolara ulaştı. Günün sonunda ise 71 bin 600 dolardan işlem gördü.

Kripto para piyasasının değeri 3,6 artışla 2,69 trilyon dolara yükseldi.

Dijital varlık fiyat takip sitesi Coin Market Cap'in verilerine göre Bitcoin fiyatı, günlük yaklaşık yüzde 4'lük bir kazançla 1351GMT seviyesinde işlem görüyordu.

Bitcoin, en son 15 Mart'ta, 72 bin dolar seviyesinin üzerinde işlem görmüştü. Kripto para birimi fiyatının 20 Mart'ta 60 bin 844 dolara düştüğünü görüldü ve sonrasında gerilemesi devam ederek mart ayı boyunca tüm kazanımlarını sildi.

Ethereum yüzde 6,4 değerlendi

Piyasa değerine göre dünyanın en büyük altcoini olan Ethereum, yüzde 6,4 artışla 3 bin 626 dolara yükseldi.

Bazı altcoinlerin günlük fiyatlarının yüzde 10 civarında arttığı görüldü.

Pazar payı

Bitcoin'in hakimiyet olarak bilinen kripto pazarındaki payı yüzde 52,7, Ethereum'un ise yüzde 16,2 oldu.

Bitcoin'in artış nedeni

Bitcoin, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun, yatırımcıların, özellikle de finansal kurumların, Bitcoin'e sahip olmadan ticaret yapmasına olanak tanıyan spot Bitcoin ETF'lerini veya borsada işlem gören fonları onayladığı ocak ayından bu yana değer kazanıyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)