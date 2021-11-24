Bitcoin kaç TL oldu? 24 Kasım 2021 Çarşamba Bitcoin'de son durum

Döviz kurundaki yükselişin ardından yatırımcılar gözlerini kripto dünyasının gözdesi Bitcoin'e çevirdi. Peki Bitcoin bugün kaç tl? İşte 24 Kasım 2021 Çarşamba Bitcoin piyasasında son durum...

Kripto para birimlerinin öncüsü ve zirvedeki ismi Bitcoin, yatırımcısı tarafından anbean takip ediliyor.

Döviz kurlarındaki hareketlilik ile birlikte Bitcoin piyasasında da dalgalanmalar gözlemlenirken, günlük fiyatları da mercek altında.

Gözde yatırım araçlarının başında olan Bitcoin fiyatının bundan sonraki süreçte yükselip yükselmeyeceği merak konusu.

Bitcoin bugün güne 57 bin doların üzerinde başlamasının ardından düşüş yaşadı. Peki Bitcoin kaç tl oldu? 24 Kasım Bitcoin ne kadar? İşte son durum...

24 KASIM 2021 ÇARŞAMBA BİTCOİN KAÇ TL?

Güne $57.850,5700 ile başlayan Bitcoin, bugün itibarıyla %1,41 değer kaybıyla $56.728,00 seviyesinde bulunuyor.

Bitcoin bugün itibariyle (24 Kasım 2021 11:30) 727.842,39 Türk Lirası üzerinden işlem görüyor.