Bitcoin tekrar 100 bin doların üzerine çıktı

AA

Kripto paraların en fazla işlem gören birimi Bitcoin, dün 97 bin 987 dolara kadar gerilerken bugün yüzde 2,56 ve 2 bin 574,1 dolarla103 bin 361,7 dolara kadar çıktı.

Bitcoin, haberi yayına hazırladığımız sırada ise 102 bin 954,8 dolardan işlem görüyor.

Bitcoin, son olarak 20 Ocak'ta 109.228,6 dolarla rekor kırmıştı.

DEEPSEEK'İN YAPAY ZEKA MODELİ PİYASALARI ALTÜST ETTİ

Küresel piyasalarda, Çin merkezli DeepSeek'in düşük maliyetle ve kısa sürede geliştirdiği yapay zeka modelini piyasaya sürmesi sonrası ABD'li şirketlerin bu alandaki hakimiyetinin bozulabileceğine dair endişelerle karışık bir seyir öne çıkıyor.

ALTIN

Altının ons fiyatı dün yüzde 1,1 azalışla 2 bin 742 dolardan kapanırken, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 2 bin 744 dolardan işlem görüyor.

BRENT PETROL

Brent petrolün varil fiyatı, dün yüzde 1,8 değer kaybıyla 76,1 dolardan günü tamamlamasının ardından yeni güne yüzde 0,6 yükselişle 76,6 dolardan başladı.

BORSA İSTANBUL

Yurt içinde dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,06 değer kaybederek 9.997,85 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi güne yüzde 0,34 yükselişle 10.031,57 puandan başladı

DÖVİZ

Dolar/TL, dün yüzde 0,2 yükselişle 35,7392'den kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında yüzde 0,1 artışla 35,7620 seviyesinden işlem görüyor.