Bitcoin tekrar 100 doların üzerinde

Özel Haber

Kripto para piyasasında en fazla işlem gören para birimi olan Bitcoin'in seyri yakından takip ediliyor. Bitcoin 109 bin 114 dolarla rakor kırdıktan sonra 74 bin dolara kadar inmişti.

Bitcoin fiyatı şimdi ise ocak sonundan bu yana görülen en yüksek seviyeyi test etti

Bugün ise 104 bin 308 dolara kadar çıktı ve şu anda da çıktığı seviyeyi 103 bin 310 dolarla konuyor.

Bitcoin'deki artışın ABD başkanı Donald Trump’ın ticaret iyimserliğiyle gerçekleştiği savunuluyor.

TRUMP ETKİSİ

ABD Başkanı Donald Trump’ın Birleşik Krallık ile ticaret anlaşması imzaladığını duyurması ve Çin ile gümrük vergilerinin azaltılması konusunda umut vermesiyle risk iştahının artması sonucu cuma günü yükselişini sürdürdü.

DİĞER KRİPTO PARALAR

Dünyanın 2 numaralı kripto parası Ethereum’un 2022’deki Birleşme’den bu yana en önemli revizyonu olan Pectra güncellemesini etkinleştirmesinin ardından yüzde 16,5 artışla 2 bin 209,41 dolara yükselerek en iyi performansı gösterdi.

XRP, Solana ve Cardano yüzde 5 ile yüzde 9 arasında yükseldi.

Polygon yüzde 8,7 oranında arttı.

Meme jetonları arasında Dogecoin yüzde 8,2 yükselirken, $TRUMP yüzde 15,4 kazandı.

DÜNYANIN EKONOMİ GÜNDEMİ

Öte yandan Küresel piyasalar bugün başlayacak ve hafta sonu devam edecek ABD-Çin ticaret görüşmeleri öncesinde karışık bir seyir izliyor.

ALTIN FİYATLARI

Altının ons fiyatı dün yüzde 1,7 azalışla 3 bin 306 dolara inmesinin ardından, yeni günde yüzde 0,3 artışla 3 bin 315 dolardan işlem görüyor.