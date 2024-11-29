Bitcoin tekrar 96 bin doları aştı

Haber Merkezi

ABD seçimlerini kazanan Donald Trump'ın ülkeyi kripto para merkezi yapacağına dair söylemleri ve bakanlık verdiği Elon Musk'ın kripto birikiminin olması hem Bitcoin'e hem de memecoinlere olumlu yansıdı.

Yükselen kripto para piyasasında zaman zaman dalgalanmalar görülse de yatırımları sevindirmeye devam ediyor.

Kripto para birimleri içinde en çok işlem gören Bitcoin, 100 bin dolara yaklaşmışken kâr satışları ile birlikte 91 bin dolara kadar gerilemişti.

BITCOIN TEKRAR ATAĞA GEÇTİ

Dün bir sıçrama yaşayarak yeniden değerlenen Bitcoin, dünden bugüne yüzde 0,75 ve 711.6 dolar artarak 96 bin 211,4 dolara çıktı.