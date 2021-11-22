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    Bitcoin’de düşüş sürüyor

    11 Kasım tarihinde 69 bin dolar ile zirve seviyesini gören Bitcoin ABD’den gelen haber akışının etkisiyle 58 bin 282 dolara kadar gerileyerek yönünü aşağı kırdı.
    • Haber Merkezi
    • 22.11.2021 - 18:12
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    Bitcoin’de düşüş sürüyor

    Yaklaşık 12 gündür düşüş trendi içerisinde olan kripto para piyasasının en büyük hacimli birimi Bitcoin’de tarihi zirve seviyesinden bu yana kayıp yüzde 20’yi aştı.

    KRİPTO PARALARDA SERT DALGALANMALAR

    Bitcoin ile beraber altcoinler için de kayıp büyüdü. Son iki haftada kripto paralar için dalgalanmalar diğer piyasalara göre çok daha sert oldu.

    Bitcoin’de düşüş sürüyor #1

    ABD ALTYAPI PAKETİNİN ONAYLANMA SÜRECİ ETKİN OLDU

    ABD Başkanı Joe Biden'in açıkladığı ve ekonomi planının ilk aşamasını oluşturan yaklaşık 1 trilyon dolarlık altyapı paketinin onaylanma süreci düşüşte etkili oldu.

    Bitcoin tablosu

    Bitcoin’de düşüş sürüyor #3

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