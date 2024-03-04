Bitcoin'de kritik seviye! Rekora yaklaştı: 64 bin doları geçti Kripto para piyasasının en fazla işlem gören para birimi olan Bitcoin, yüzde 4,03 artışla 64 bin 120 dolara yükseldi. Bitcoin gün içinde en tepe noktasını 64 bin 446,2 dolarla gördü.

ensonhaber.com

Bitcoin'in değeri artmaya devam ediyor.

Bitcoin 64 bin 446,2 dolara kadar çıkarak, bugüne kadar gördüğü en tepe nokta olan 68 bin 990 bin dolara yaklaştı.

Bitcoin'in düştüğü 20 bin dolarlık seviyeden kademeli olarak artışı, son haftalarda hız kesmeden devam ediyor.

Bitcoin ile birlikte diğer kripto paralarda da hareketlilik arttı.

Ethereum

Ethereum (ETH), piyasadaki güçlü yükseliş dalgasına katılarak haftalık kazancını yüzde 12'nin üzerine çıkardı ve 3 bin 500 doları aştı. Ethereum, şu anda ise 3 bin 479,02 dolardan işlem görüyor.

Ethereum da 2021'de 4 bin doların üzerine çıkarak rekor kırmıştı.

Piyasanın değeri

Küresel kripto para piyasasının değeri son 24 saatte 2,8 artarak 2 trilyon 510 milyar doları aştı.

Bitcoin'in piyasa değeri ise 1,25 trilyon dolara çıktı.

Bitcoin, toplam kripto para piyasasının yüzde 4,9'una sahip.

Bitcoin'in artışının nedeni

Kripto para birimlerinin son dönemde artmasının ardında yatan nedenler şöyle sıralanıyor:

-Bitcoin'in değerini, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) ABD'de spot Bitcoin ETF başvurularını kabul etmesi artırıyor. Spot Bitcoin ETF'lerine yatırım artışı sürüyor.

-Büyük merkez bankalarının bu yıl faiz oranlarını düşürmeye başlayarak daha destekleyici bir para politikasına yöneleceğine ilişkin beklentiler kripto paraların değerini artırıyor.

-Rusya, kendisine uygulanan yaptırımlar nedeni ile kripto paraya yöneleceğini açıkladı.

-Nisanda gerçekleşecek Bitcoin'de ödül yarılanması (halving) da fiyatlar üzerinde etkili oluyor. Dört yılda bir gerçekleşen ve blok başına madencilere verilen Bitcoin ödülünün yarıya indirildiği döngü, fiyata pozitif yansıyor.

Bitcoin'in fiyatı, Mayıs 2020'deki son yarılanma sürecinin ardından Kasım 2021'de rekor seviyeye ulaşmıştı.

-El Salvador gibi ülkeler artık resmi varlıklara kripto parayı daha çok sokmaya başladı. El Salvador, 2021’de Bitcoin’i resmi para birimi olarak görmüş ve rezervlerinde değerlendirmişti. Ülkenin Devlet Başkanı Nayib Bukele, Bitcoin'i yasal olarak tanıdıktan sonra hazineye BTC varlığı almaya başlamıştı. Dönem dönem kripto yatırımı yapan El Salvador hükümetinin elinde şu anda 2 bin 301 Bitcoin bulunduğu biliniyor.