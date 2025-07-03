Bitcoin'de yeni rekor tahmini: 200 bin dolar

Bitcoin bugün 2 bin 596,1artışla 109 bin 261,1 dolardan işlem görüyor.

Standard Chartered, Bitcoin'in 2025 ikinci yarısında yeni rekor seviyelere ulaşmasını beklediğini açıkladı.

Banka, üçüncü ve dördüncü çeyreklerde yükselişin daha da ivme kazanmasını ve yıl sonunda Bitcoin'in fiyatının 200 bin dolara ulaşılmasını beklediğini kaydetti.

Standard Chartered, 2025 yılının ikinci yarısında Bitcoin'in tüm zamanların en yüksek seviyelerine çıkacağına yönelik güçlü bir beklenti içinde olduğunu açıkladı.

BITCOIN'E DAHA FAZLA YER VERİLECEK

Bankanın döviz stratejisti Geoff Kendrick, "Bu yükselişin ana itici gücü, Bitcoin borsa yatırım fonlarına (ETF) yönelik artan ilgi ve şirketlerin hazine varlıklarında Bitcoin'e daha fazla yer vermesiyle oluşacak sermaye akışları olacak" dedi.

Kendrick, ikinci çeyrekte gözlemlenen akışların üçüncü ve dördüncü çeyreklerde daha da ivme kazanmasını bekliyor.

ÜÇÜNCÜ ÇEYREKTE 135 BİN DOLARA ÇIKMA BEKLENTİSİ

Bu faktörlerin birleşimiyle Standard Chartered, Bitcoin fiyatının üçüncü çeyrekte 135 bin dolara, yıl sonuna kadar ise 200 bin dolara ulaşabileceğini öngörüyor.

BEKLENTİLERDE FED İHTİMALİ DE YER ALIYOR

Analizde belirtilen diğer potansiyel katalizörler arasında, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın görev süresinin erken sona ermesi durumunda piyasanın daha hızlı faiz indirimlerini fiyatlayabileceği ihtimali yer alıyor.

Ayrıca, ABD'de stabilcoin'lere yönelik bir yasa tasarısının kabul edilmesinin de Bitcoin için destekleyici bir etki yaratacağı düşünülüyor.



