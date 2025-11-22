Bitcoin'in çöküşü Trump'a 400 milyon dolar kaybettirdi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ABD Başkanı Donald Trump göreve gelmeden önce Bitcoin'i destek verdi ve kripto para piyasasında en fazla işlem gören para birimi, rekor seviyelere kadar yükseldi.

Bitcoin, yakın zamanda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimi belirsizliği ve ABD hükümetinin uzun süre kapalı kalması gibi faktörlerle düşüşe geçti.

Trump'ın sosyal medya platformu Truth Social’ın sahibi Trump Media & Technology Group (TMTG), kripto piyasasındaki satış dalgası nedeniyle Bitcoin yatırımlarında 400 milyondan fazla değer kaybederken, şirket hisseleri de tüm zamanların en düşük seviyesine indi.

TMTG, yayımlanan son finansal rapora göre eylül ayı sonunda 11 bin 542’den fazla Bitcoin tuttuğunu açıklamıştı.

YÜZDE 30'DAN FAZLA KAYIP

Yaz aylarında yaklaşık 1,37 milyar dolar değerinde olan bu varlıkların değeri, son düşüşlerle birlikte 950 milyon doların biraz üzerine gerileyerek yüzde 30’dan fazla kayıp yaşadı.

BITCOIN SERT GERİLEDİ: ZİRVENİN YÜZDE 34 ALTINDA

Bitcoin fiyatı, son günlerde hızla geriledi ve cuma günü 82 bin 70 dolar seviyesine kadar düştü.

Bugün saat 14.15 itibarıyla ise son 24 saatte 0,95 primle 83 bin 937 dolardan işlem görüyor.

Ekim ayında 126 bin 198 dolara yükselerek tarihi zirvesine ulaşan Bitcoin fiyatları, an itibarıyla zirvenin yüzde 33,6 gerisinde bulunuyor.

TRUMP'IN ŞİRKET HİSSELERİNDE TARİHİ ÇÖKÜŞ

Donald Trump’ın teknoloji ve medya şirketinin hisseleri de bu süreçte sert değer kaybetti.

Şirket hisseleri, bu hafta 10 dolar seviyesine kadar düşerek tüm zamanların en düşük seviyesini gördü.

Yıl başından bu yana yüzde 70 gerileyen hisse, ekim sonundan bu yana yüzde 35 kayıp yaşadı.

Mart 2024’te halka arz sonrası 10 milyar doların üzerinde değerlenen şirketin piyasa değeri bugün 2,9 milyar dolara kadar indi.

TMTG BITCOIN YATIRIMI DA YAPMIŞTI

Truth Social’ın yanı sıra finansal hizmetler ve ticaret alanına da giren TMTG, ayrıca "Bitcoin Hazinesi" adı verilen bir strateji başlatarak kripto para fiyatları yükselirken büyük miktarda Bitcoin almıştı.

CEO Devin Nunes, temmuz ayında yaptığı açıklamada şirketin 2 milyar dolarlık Bitcoin satın aldığını doğrulayarak bunun şirkete finansal özgürlük sağladığını ve finans kuruluşları tarafından ayrımcılığa karşı koruduğunu söylemişti.

TMTG ayrıca yaklaşık 146 milyon dolarlık Cronos kripto varlığına sahip olduğunu açıkladı. Ancak Cronos’un değeri de eylül sonundan bu yana neredeyse yarı yarıya düştü.