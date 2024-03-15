Bitcoin'in fiyatında düşüş: 68 bin doların altına geriledi Dünyanın en büyük kripto para birimi Bitcoin'in fiyatı, kâr satışları nedeniyle gerileme yaşadı.

AA & Ensonhaber

Son günlerde yukarı yönlü ivme yakalayan Bitcoin'in fiyatında düşüş kaydedildi.

Dünyanın en büyük kripto para birimi, 73 bin 750 dolarlık rekor seviyeyi görmüştü.

Bitcoin'in fiyatında kâr satışlarıyla gerileme görüldü ve 68 bin doların altına düştü.

24 saatte yüzde 7,3 azaldı

Analiz şirketi Coinmarketcap'in verilerine göre, Bitcoin dahil küresel kripto para piyasasının değeri 24 saatte yüzde 7,3 azalarak 2 trilyon 560 milyar dolara geriledi.

Analistler, Bitcoin ve diğer kripto para birimlerinin fiyatlarındaki düşüşün, uzun süredir beklenen düzeltme nedeniyle yaşandığını belirtiyor.

67 bin dolar seviyesine düştü

Dün sabah 73 bin 750 dolar seviyesine yükselen Bitcoin, bugün TSİ 15.30 itibarıyla son 24 saatte yüzde 6,7’den fazla düşüşle 67 bin 750 dolar seviyesine geriledi.

Bitcoin geçen yıl yaklaşık yüzde 157 değer kazanmıştı.

Yukarı yönlü ivme beklentisi

Nisanda gerçekleşecek ve yeni Bitcoin arzını azaltacak yarılanma (halving) sürecinin yanı sıra, 11 Ocak'ta işleme açılan spot Bitcoin borsa yatırım fonlarına yatırımların (ETF) da Bitcoin’in fiyatındaki yukarı yönlü ivmeyi desteklemeye devam etmesi bekleniyor.

Ethereum fiyatında son durum

Piyasa değeri bakımından 2'ci sırada yer alan Ethereum da son 24 saatte yüzde 6,3 değer kaybederek 3 bin 692 dolar seviyesine geriledi.

Ethereum da 2021'de 4 bin 800 doların üzerine çıkarak rekor kırmıştı.