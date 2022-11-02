Bitkisel üretimde biyolojik ve biyoteknik mücadele destek miktarları belirlendi

Tarımda kimyasal ilaç kullanılmaması için destekler erilmesi kararlaştırıldı. Desteğin ilgili bakanlık bütçesinden karşılanmasına karar verildi.

Bitkisel üretimde kimyasal ilaç kullanımının azaltılması, insan sağlığının ve doğal dengenin korunması amaçlanıyor.

Bu amaçla biyolojik ve biyoteknik mücadele yapan üreticilere verilecek destekleme miktarları belirlendi.

Ödemeler için gerekli finansman ilgili Cumhurbaşkanı kararında belirtilen esaslar çerçevesinde Tarım ve Orman Bakanlığı tarımsal destekleme bütçesinden karşılanacak.

Örtü altı domates ü reticilerine dekar başına 700 TL destek

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlanan Tarım ve Orman Bakanlığı'nın konuya ilişkin tebliğine göre, biyolojik ve biyoteknik mücadele kapsamında dekar başına sırasıyla; örtü altı domates, biber patlıcan, salatalık ve kabak üreticilerine 700 TL ile 150 ve 70 TL, turunçgil üreticilerine 140 TL ile 150 ve 60 TL, nar üreticilerine 140 TL ile 150 TL destekleme ödemesi yapılacak.

Açıkta domates üretimi için dekar başına 70 ve 45 TL destek

Reuters'in haberine göre, sadece biyoteknik mücadele kapsamında üreticilere dekar başına; açıkta domates üretimi için 70 ve 45 TL, zeytin için 60 TL, elma, ayva ve kayısı için 135 TL, şeftali ve nektarin için 150 TL ve bağ üretimi için 135 TL destekleme ödemesi yapılması öngörülüyor. Kararla ürün çeşitlerine göre 2022 ve 2023 yılı destekleme ödemesi başvuru tarihleri de belirlendi.