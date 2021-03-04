Bitlis büryanı coğrafik işaret tescil belgesi aldı

Pişiriliş ve sunuş tarzıyla Siirt büryanından ayrı olan ve bölgedeki erkek keçilerden yapılan Bitlis Büryanı tescillendi.

Bitlis Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı ile Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı’nın Türk Patent Enstitüsü'ne yaptığı başvuru sonucunda Bitlis büryanına "Coğrafik İşaret Tescil Belgesi" verildi.

Coğrafik İşaret Tescil Belgesi alan Bitlis büryanı için Bitlis Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Tezcan açıklamalarda bulundu.

"SİİRT BÜRYANINDAN FARKLI"

Pişiriliş ve sunuş tarzıyla Siirt büryanından ayrı olduğunu, ifade eden Tezcan, bölgedeki erkek keçilerden yapılan Bitlis Büryanının sadece kaya tuzu ile katkılandırıldığını ve buharla pişirildiğini söyledi.

"TARİHİ 4. MURAT DÖNEMİNE DAYANIYOR"

Tezcan, "Tarihi 4’üncü Murat dönemine kadar dayanan Büryan kebabının Türk Patent Enstitüsüne başvurumuz ve raporlarımız üzerine coğrafi işaretimizi aldık. Artık büryanımızın pişirilişi de sunuşu da kontrollü olacak.

ARTIK BÜRYAN KONTROL ALTINDA

DAKA, Bitlis Belediyesi, Bitlis Ticaret ve Sanayi Odası ve Bitlis Eren Üniversitesinden oluşturacağımız komisyonla büryanı kontrol altına alacağız. Büryanın belirli bir dönemi var. Erkek keçi etinden yapılan büryanımız, ilkbahar ayıyla birlikte başlar, sonbahar aylarına kadar süren bir dönem. Günün koşullarına göre bizim de tarihimize sahip çıkmamız için Ticaret ve Sanayi Odası olarak Türk Patent Enstitüsü'ne başvuru yaptık. Tarihte geçen bilgileri, yapılış şekilleri ve hayvanların meralardaki otlama şekillerine kadar birçok bilgiyi rapor ettik. Türk Patent Enstitüsü kabul etti. Bitlis’e ait olduğu tescillendi." dedi.