Bitlis’te yayla muzu uçkun tezgahlardaki yerini aldı Bitlis’in Güroymak ilçesinin yüksek kesimlerinde yetişen ve yayla muzu olarak da bilinen uçkun bitkisi tezgahlarda satılmaya başlandı.

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DHA

"Yayla muzu" ya da "ışkın" olarak da bilinen uçkun bitkisi, Doğu Anadolu Bölgesi’nin yüksek kesimlerinde doğal olarak yetişiyor.

Sevilerek tüketilen ekşimsi uçkun bitkisi, Güroymak ve Tatvan ilçelerinin gözdesi oldu.

Bitlis’in Güroymak ilçesinin yüksek kesimlerinde yetişen Uçkun'u toplamak için erken saatlerde yola çıkılıyor ve 15 kilometre yol yürünüyor. Yayla muzunun kilosu 100 liradan satılıyor.

Tatvan'daki uçkunun kilosu 150 TL

Bitlis’in Tatvan ilçesinde doğal olarak yetişen uçkun ise 150 TL’lik fiyatıyla Anamur muzunu üçe katladı.

Güroymakta topladığı uçkunları pazarda satan Semih Orki, şu bilgileri verdi:

Kısa bir süre de olsa ekmeğimizi kazanmaya başlayacağız. Bu bitki ilçemizdeki işsizler için bir umut kaynağı oluyor. Çok zahmetli bir iştir. Sabahın erken saatlerinde yollara düşüyoruz ve bazen 10-15 kilometre bile yol yürüdüğümüz oluyor.

Uzun yolculuktan sonra toplanan uçkunlar pazara getirilerek satılıyor

Uzun ve zahmetli bir yolculuktan sonra uçkunların bulunduğu yere vardığımızda akşama kalmadan toplamaya çalışıyoruz ve topladıklarımızı ilçeye getirip satarak kısa süreliğine aile bütçelerimize katkıda bulunuyoruz.

"Kilogramı 100 lira"

Uçkunun kilogramını şimdilik 100 liraya satıyoruz. Uçkun, vatandaşlarımız tarafından büyük bir beğeniyle tüketiliyor. Özellikle kanser, sarılık, şeker, tansiyon, mide rahatsızlıkları ve diyabet gibi hastalıklara iyi geldiği biliniyor.

"1 ay ömrü var"

Hizan yaylalarında topladıkları yayla muzunun şeker, tansiyon gibi hastalıklara ilaç olduğunu iddia eden Ercan Sepet isimli satıcı ise şu bilgileri verdi:

Yayla muzunu nisan ayında toplamaya başlıyoruz. Bu bitkinin yaklaşık 1 ay gibi bir ömrü var. Yılda bir kez çıkıyor, bizler de ekmeğimizi yayla muzunu satarak kazanıyoruz.

"Çıkmasını bekledim"

Bir kış boyunca yayla muzunun çıkmasını beklediklerini söyleyen Oğuz Uçak da, “Her derde deva olan yayla muzunu herkese tavsiye ediyorum. Bir kış bu bitkinin çıkmasını bekledim. Ekşimsi bir tadı olduğu için de ayrı bir aroma veriyor.” ifadelerini kullandı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)