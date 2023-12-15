Bloomberg: Yatırımcılar Türkiye'ye geri dönüyor Uluslararası yatırımcılar, geçen hafta net 891 milyon dolarlık lira cinsinden tahvil aldı. Hisse senetlerine giriş, 2020'den beri en yüksek seviyeyi gördü.

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Türkiye'nin yeni ekonomi yönetiminin uyguladığı politikalar, yatırımcıların yeniden ülkemize geri dönmesini sağlıyor.

Yatırımcı güveni artarken, rezervler güçleniyor ve ülke risk priminde ciddi oranlarda düşüşler görülüyor.

Yabancı yatırımcıların Türkiye ilgisi

ABD merkezli Bloomberg, Türkiye ekonomisindeki canlanmayı anlattığı haberinde, "Yabancılar, Türkiye'deki tahvillerini iki kat artırdı." diye yazdı.

Türkiye'nin yerel para cinsinden tahvillerinin geçen hafta son üç yılın en büyük girişini kaydettiği vurgulandı.

891 milyon dolarlık tahvil aldılar

Yabancı yatırımcıların, geçen hafta net 891 milyon dolarlık lira cinsinden tahvil satın aldığı notu paylaşıldı.

Bu işlem, Eylül 2020'ye kadar uzanan süreçte en büyük haftalık satın alma olarak kayıtlara geçti. Kümülatif varlıklar da 1 milyar dolardan 2,4 milyar dolara çıktı.

2020'den bu yana en yüksek seviye

Haberde, "Hisse senetlerine giriş, haftalık 562 milyon dolarla 2020'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı." denildi.

Ekonomi yönetiminin enflasyonla mücadelesi

Ayrıca Türk Lirası'ndaki değer kaybının yavaşlamasının da yabancı yatırımcılar için bir "tetikleyici" olduğu bildirildi.

Bu yıl atanan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın, artan enflasyonla mücadele için faiz oranlarını yükselttiği anımsatıldı.

Uluslararası bankaların Türkiye tahmini

Deutsche Bank, BNP Paribas ve JP Morgan'ın da aralarında bulunduğu bankalar, lira tahvil piyasasının önümüzdeki aylarda iyileşeceğini ve 2024'te de bu durumun devam edeceğini öngörüyor.

Şimşek: Enflasyon düşecek

Bu arada Bakan Şimşek, programlarının temel hedefinin enflasyonu düşürmek olduğunu söylerken, "Dünya normlarına, kurala dayalı şekilde enflasyonu tek haneye düşüreceğiz." dedi.

"Enflasyon bu ülkede inecek." diyen Şimşek, "Çünkü doğru politikalarla yola çıktık." ifadesini kullandı.