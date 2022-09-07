Bodrum'a yanaşan kruvaziyer gemiyle 1.571 yolcu geldi

Kruvaziyer gemileri Bodrum'u çok sevdi. "Costa Venezia" adlı yolcu gemisi Bodrum'a tekrar yanaştı ve 1.500'ü aşkın yolcusu ilçede boy gösterdi.

Koronavirüs salgını ile duran kruvaziyer seferleri bu sezondan itibaren hız kazandı.

İstanbul, Marmaris, Çeşme, Trabzon ve Bodrum kruvaziyerlerin uğrak noktalarından oldu.

Costa Venezia Türk limanlarını sevdi

İtalya bayraklı "Costa Venezia" adlı yolcu gemisi, Bodrum ilçesine 1.571 turist getirdi.

AA'nın haberine göre, İzmir Limanı'ndan gelen gemi, Bodrum Cruise Port İskelesi'ne yanaştırıldı. 323 metrelik Costa Venezia'da ağırlıklı İtalyan, İspanyol ve Alman 1.571 yolcu ve 1.016 personel bulunuyor.

Yolcular Bodrum'da alışveriş yapıyor

Gümrük işlemlerinin ardından gemiden inen yolcular, Bodrum turuna çıktı ve tarihi alanları gezdi.

Dönüş Pire'ye

Geminin akşam saatlerinde, Yunanistan'ın Pire Limanı'na hareket edeceği belirtildi.