Petrol
92.23
-0.65%
Euro
18.0491
-0.01%
Dolar
18.2369
0.01%
Altın
998.88
0.15%
Borsa
3405
0.00%
Bitcoin
344.850
-5.52%
BTXN Coin
4.83
-5.47%
Bitexen
25ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 25 C

    Bodrum'a yanaşan kruvaziyer gemiyle 1.571 yolcu geldi

    Kruvaziyer gemileri Bodrum'u çok sevdi. "Costa Venezia" adlı yolcu gemisi Bodrum'a tekrar yanaştı ve 1.500'ü aşkın yolcusu ilçede boy gösterdi.
    • 07.09.2022 - 15:30
    • Güncelleme : 07.09.2022 - 15:37
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bodrum'a yanaşan kruvaziyer gemiyle 1.571 yolcu geldi

    Koronavirüs salgını ile duran kruvaziyer seferleri bu sezondan itibaren hız kazandı.

    İstanbul, Marmaris, Çeşme, Trabzon ve Bodrum kruvaziyerlerin uğrak noktalarından oldu.

    Costa Venezia Türk limanlarını sevdi

    İtalya bayraklı "Costa Venezia" adlı yolcu gemisi, Bodrum ilçesine 1.571 turist getirdi.

    AA'nın haberine göre, İzmir Limanı'ndan gelen gemi, Bodrum Cruise Port İskelesi'ne yanaştırıldı. 323 metrelik Costa Venezia'da ağırlıklı İtalyan, İspanyol ve Alman 1.571 yolcu ve 1.016 personel bulunuyor.

    kuruvaziyer

    Yolcular Bodrum'da alışveriş yapıyor

    Gümrük işlemlerinin ardından gemiden inen yolcular, Bodrum turuna çıktı ve tarihi alanları gezdi.

    Dönüş Pire'ye

    Geminin akşam saatlerinde, Yunanistan'ın Pire Limanı'na hareket edeceği belirtildi.


    İlginizi Çekebilir

    Nevşehir'de TOKİ konutlarının çevresi yenileniyor
    Emlak

    Nevşehir'de TOKİ konutlarının çevresi yenileniyor

    Ünlü iş adamının kripto projesi getiri garantili!
    BTCPrime

    Ünlü iş adamının kripto projesi getiri garantili!

    10 yıl sahte kimlikle dolaşan hükümlü İstanbul Havalimanı'nda yakalandı
    3. Sayfa

    10 yıl sahte kimlikle dolaşan hükümlü İstanbul Havalimanı'nda yakalandı

    Görüş Bildir