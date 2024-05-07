Şampiyonlar Ligi'nde 2 maç TV8,5'da! İşte şifresiz yayınlayacak maçlar Şampiyonlar Ligi'nde yarı final rövanş maçları 7 Mayıs Salı günü başlıyor. Futbolseverler Şampiyonlar Ligi maçlarının hangi kanalda yayınlanacağını araştırıyor. İşte şifresiz yayınlanacak Şampiyonlar Ligi maçlarının programı...

ensonhaber.com

Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçları için geri sayım başladı.

Avrupa'nın en büyük kupasında yarı final rövanş maçları futbolseverler tarafından büyük bir heyecanla takip ediliyor.

Futbolseverler Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçlarının hangi kanalda yayınlanacağı konusunda aramalarını hızlandırdı.

Şifresiz maç yayınları ile dikkat çeken TV8,5'un Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçlarını ekrana getirip getirmeyeceği merak ediliyordu.

TV8,5'un yayın akışının duyurulmasının ardından Şampiyonlar Ligi yarı final maçlarının TV8,5'ta yayınlanacağı kesinleşti.

İşte TV8,5'un şifresiz olarak yayınlayacağı maçların programı...

TV8,5'un şifresiz yayınlayacağı maçlar

7 Mayıs Salı

22:00 PSG - Borussia Dortmund

8 Mayıs Çarşamba

22:00 Real Madrid - Bayern Münih -