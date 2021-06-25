Gemi yapım sektörünün geldiği son noktaya örnek olarak gösterilen 37 metrelik lüks yat, Muğla'nın Bodrum ilçesinde denize törenle indirilerek, sektörün başarılarına dikkat çekildi.

Turkyacht'ın Bodrum'da Roda Yacht'a yaptırdığı 3 milyon euroluk "Pura Vida" isimli yat, İçmeler mevkisinde tersanedeki törende, tekneleri suda kaldırmak ve rıhtımda taşımak için kullanılan vinç olan travellift yardımıyla suyla buluşturuldu.

“YAT, BODRUM'UN YAT İMALATÇILARININ GELDİĞİ NOKTAYI GÖSTERİYOR”

İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri (İMEAK) Deniz Ticaret Odası (DTO) Bodrum Şubesi Başkanı Orhan Dinç, basına özel tasarım yatın, Bodrum'un yat imalatçılarının geldiği noktayı göstermek için iyi bir ürün olduğunu söyledi.

Bodrum'da 3 milyon euroluk lüks yat denize indirildi ViDEO

“PROJE İKİ YILDA VE 60 KİŞİLİK EKİPLE TAMAMLANDI”

Dinç, iki yıldır ilgilendikleri bu projenin yaklaşık 60 kişilik bir ekiple gerçekleştirildiğini belirterek, "Büyük bir emek var. Salgın döneminde çok zorlandık ama önemli olan sezon öncesinde yetiştirdik. Herkes mutlu. Yurt dışından gelen yabancı misafirlerimize hizmet verecek. Büyük kabinleri, geniş kullanım alanları, güneşlenme alanları var. Ülkemiz için denizciliğimiz için hayırlı olsun." diye konuştu.

“YAZ SEZONUNDA HİZMETLERİMİZ YOĞUN OLARAK DEVAM EDECEK”

Yatın ticari amaçla kullanılacağını söyleyen Turkyacht'ın yetkililerinden Bora Güleş ise "Sayın Cumhurbaşkanımızın katkıları ile ülkemiz artık salgın şartlarında güvenli ülkeler arasına geçtiği için şu andan itibaren yaz sezonunda hizmetlerimiz yoğun olarak devam edecek gibi gözüküyor." dedi.