Boeing'in yüzde 20 maaş artışını beğenmeyen 3 bin 200 çalışanı greve gitti

Bir yanda toplu işten çıkartmalar diğer yanda grev kararları.

Küresel iş dünyası işçilerin merkeze alan hareketli günler geçiriyor.

ABD'li havacılık şirketi Boeing'in savunma teknolojilerinin üretiminde görevli yaklaşık 3 bin 200 işçi, şirketin sunduğu yeni sözleşme teklifini reddederek greve gitme kararı aldı.

Uluslararası Makinistler ve Havacılık İşçileri Birliği'nden (IAM) yapılan açıklamada, Missouri ve Illinois eyaletlerindeki Boeing tesislerinde çalışan sendika üyesi işçilerin, şirketin son teklifini kabul etmediği ifade edildi.

İŞÇİLERDEN ADİL SÖZLEŞME TALEBİ

Açıklamada, yaklaşık 3 bin 200 işçinin "adil" bir sözleşme talebiyle greve başladığı belirtildi.

Bu, söz konusu sendikanın 1996'dan bu yana yaptığı ilk grev oldu.

Greve giden işçilerin F-15 ve F/A-18 gibi ileri teknolojiye sahip savaş uçaklarının yanı sıra modern füze ve savunma sistemlerinin montaj ve bakımını üstlendikleri aktarılan açıklamada, yaptıkları işlerin ABD'nin ve müttefiklerinin ulusal güvenliğini ve savunma operasyonlarını desteklemede hayati öneme sahip olduğu vurgulandı.

SON TEKLİF: YÜZDE 20 ZAM

Boeing, yeni sözleşme kapsamında yüzde 20'lik ücret artışı teklif etmişti.