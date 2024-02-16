Bollaşınca fiyatı ucuzladı! Trabzon'da istavritin 3 kilogramı 100 lira Trabzon, hamsinin vatanı olarak biliniyor ama hamsi denizleri yavaş yavaş terk edince balık tezgahlarında şimdi istavrit zamanı yaşanıyor.

AA

2023-2024 balık av sezonunda hamsi bereketi yaşandı ancak son dönemde daha az hamsi, balık ağlarına takılmaya başladı.

Trabzon'da tezgahlarda hamsinin kilosu 100 lira iken, son günlerde bol miktarda avlanan istavritin 3 kilogramı 100 liradan satılıyor.

Trabzon'un Ortahisar ilçesinin Moloz mevkiindeki balıkçı tezgahlarında hamsi kilogramı 100, mezgit 100, somon 200, levrek 230, alabalık ise 125 liradan alıcılarını bekliyor.

"Hamsinin yerini istavrit aldı"

Trabzon Balık Pazarı'nda satış yapan Gökmen Aydın, sezonun başından bu yana bol miktarda avlanan hamsinin yerini istavritin aldığını söyledi.

"Balık fiyatları her kesime hitap ediyor"

Balık fiyatlarının her kesime hitap ettiğini belirten Aydın, sözlerini şöyle sürdürdü:

Son bir haftadır istavrit bol miktarda avlanıyor. Avın çok olması fiyatlara da yansıyor. İstavritin kilogramı 35 ile 50 liradan başlıyor, büyüklüğüne göre artıyor. Bugün olduğu gibi zaman zaman 3 kilogramını 100 liradan satıyoruz. Hamsi için artık 'sezon bitti' diyebiliriz. Şu anda az da olsa avlanan hamsiyi 100 liradan satışa sunuyoruz.

"Vatandaşlarımıza uygun fiyatlarda balık satmaya devam etmek istiyoruz"

Aydın, vatandaşların balığa talebinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, şöyle konuştu:

Ortalama 1 kilogram balık ile 3 kişi çok rahat doyabiliyor. En çok tercih edilen balıklarda istavritin ardından mezgit, hamsi, somon ve alabalık geliyor. Av sezonunun bitmesine kısa süre kaldı. O zamana kadar vatandaşlarımıza uygun fiyatlarda balık satmaya devam etmek istiyoruz.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)