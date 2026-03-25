Bolu Dağı Tüneli'nde bayram yoğunluğu: 331 bin 321 araç geçti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na göre, Ramazan Bayramı tatilini kapsayan 19-22 Mart tarihlerinde otoyolun Bolu Dağı Tüneli kesiminin Ankara ve İstanbul yönünden 331 bin 321 araç geçti.

Otoyolun Kaynaşlı ile Abant kavşağı arasında bulunan 23 kilometrelik güzergah, Bolu Dağı Tüneli Tünel Kontrol Merkezi'ndeki 92 kamerayla kontrol edildi.

DENETİMLER SIKLAŞTIRILDI

Bayram tatili boyunca karayolları ve jandarma ekiplerince ek tedbirler alındı, denetimler sıklaştırılarak tatilcilerin güzergahı rahat şekilde kullanmaları sağlandı.

KAZALARA ANINDA MÜDAHALE

Güzergahta meydana gelen hasarlı ve yaralamalı kazalar ile araç yangınlarına anında müdahale edildi.