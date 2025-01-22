Bolu'daki faciaya uzman yorumu: İşveren kendi işletmesindeki tehlikelerden sorumlu

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Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Oteli, 76 cana mezar oldu.

Türkiye'de ve KKTC'de bir günlük yas ilan edilen elim olay sonrasında otellerdeki denetimler gündeme geldi.

Türkiye'de sürdürülebilir turizm çalışmaları konusunda uzman Barbaros Özdemir, Ensonhaber'e prosedürde yapılması gerekenleri sıraladı.

"DÜNDEN BU YANA TEK GÜNDEMİMİZ DENETİMLERİ DAHA ETKİNLEŞTİRMEK"

Barbaros Özdemir, kendi sektörlerinden dünden bu yana tek gündemin Bolu'daki otel faciası olduğunu ve denetimlerin daha da geliştirilerek tekrar kurgulanması gerektiğini düşündüklerini aktararak şu bilgileri verdi:

Bu otel açılmadan önce ilk olarak bağlı bulunduğu belediyeden itfaiye raporu ve akabinde iş yeri açma ve çalışma ruhsatı aldıktan sonra Kültür ve Turizm Bakanlığına turizm işletme belgesi için başvuru yapmalıdır.

OTELLER HER YIL DENETLENİYOR

Denetim direkt Kültür ve Turizm Bakanlığı memurları tarafından yapılıyor. Turizm işletme belgesi sahibi olan konaklama tesisleri Bakanlık tarafından denetlenmektedir. Ayrıca daha da önemlisi 2023 yılı itibariyle Sürdürülebilir Turizm Programı kapsamında tüm konaklama tesisleri her yıl denetlenmektedir.

"İŞLETME KENDİ İŞLETMESİNDEKİ TEHLİKEDEN SORUMLU"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bağlı Ortak Sağlık Güvenlik Birimi (OSGS) şirketleri faaliyet göstermektedir. Bu şirketler az tehlikeli ve çok tehlikeli sınıf olmak üzere kendi aralarında ayrılarak sektörlere göre hizmet vermektedir. Kanunda 'işveren kendi işletmesine tehlike ve risklere istinaden sorumludur' der. Bu yüzden ülkemizde birçok otel bu firmalarından hizmet almaktadır.

"OTELDE İŞ YERİ GÜVENLİK UZMANI ÇALIŞANI VAR MI?"

Bu yıl 1 Ocak 2025 itibariyle de her işletmeye en az bir sigortalı personel çalıştıranlar için iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi zorunluluğu getirildi.

"OTELİN BU SORULARI YANITLAMASI LAZIM"

Burada ilk soru sorulacak soru otel, OSGB hizmeti almış mı? Risk analiz raporu ve acil eylem planı var mı? Acil eylem planı dahilinde personel atamaları yapıldı mı? Yılda bir kez personel yangın tatbikatı yapılmış mı? Deprem durumunda tahliye planı var mı? Zaten bunlar yoksa işveren sorumludur.

"DENETİM YAPAN FİRLALAR DA İNCELENSİN"

Barbaros Özdemir, ayrıca Südürülebilir Turizm denetimi yapan akreditasyon şirketlerinin gözden geçirilmesini, hayati risk taşıyan asansör ve hastalık riski taşıyan havuz bakımlarının da dahil edilmesini önerdi.

OTEL AÇILIŞI İÇİN ALINACAK BELGELER

1- Belediyeden itfaiye raporu alınacak.

2- İş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı alınacak.

3- Turizm işletme belgesi alınacak.

BUNLAR OTEL TARAFINDAN YAPILMIŞ MI?

1- Otel, OSGB hizmeti almış mı?

2- Risk analiz raporu ve acil eylem planı var mı?

3- Acil eylem planı dahilinde personel atamaları yapıldı mı?

4- Yılda bir kez personel yangın tatbikatı yapılmış mı?

5- Deprem durumunda tahliye planı var mı?

6- İş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi var mı?

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