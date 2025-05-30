Borsa haftanın son gününü düşüşle kapattı

AA

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün sonunda 9.019,57 puana geriledi.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 150,99 puan azaldı.

Toplam işlem hacmi ise 86,2 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 2,77, holding endeksi yüzde 0,77 değer kaybetti.

EN ÇOK GERİLEYEN SEKTÖR ENDEKSLERİ

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,47 ile finansal kiralama faktoring, en çok gerileyen bankacılık oldu.

KÜRESEL PİYASALAR KARIŞIK SEYİRDE

Küresel piyasalar, gümrük tarifelerine ilişkin gelişmeler ve açıklanan makroekonomik verilerden alınan sinyallerle karışık bir seyir izleniyor.

TÜRKİYE'NİN BÜYÜME VERİSİ

Yurt içinde açıklanan verilere göre, Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 2 büyüme gösterdi.

ENFLASYON BEKLENTİSİ BELLİ OLDU

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, mayıs ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 2,10 arttığını tahmin ediyor.