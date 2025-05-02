Borsa haftanın son gününü yükselişle tamamladı

AA

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü 89,15 puan ve yüzde 0,98 değer kazanarak 9.167,58 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksinin toplam işlem hacmi 69,8 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,19, holding endeksi yüzde 0,83 değer kazandı.

SEKTÖR ENDESKLERİNİN EN FAZLA KAZANDIRANI: TİCARET

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,31 ile ticaret, en çok kaybettiren yüzde 0,83 ile inşaat oldu.

ABD'NİN TARIM DIŞI İSTİHDAMI

Öte yandan, bugün açıklanan verilere göre, ABD'de tarım dışı istihdam nisanda 177 bin kişi artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, işsizlik oranı değişmedi ve yüzde 4,2 olarak hesaplandı.

RESESYON ENDİŞESİ AZALDI

Küresel piyasalar, ABD ile Çin'in tarifeler konusunda anlaşabileceğine yönelik sinyaller ve tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin üzerinde gelmesinin resesyon endişelerini azaltmasıyla pozitif seyrederken, bu durum yurt içi pay piyasalarına da yansıdı.

BIST 100'DE DESTEK VE DİRENÇ KONUMU

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.200 ve 9.300 puanın direnç, 9.100 ve 9.000 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.