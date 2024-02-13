Borsa İstanbul, tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü Küresel piyasalar ABD'nin bugün açıklanacak enflasyon verisi öncesinde tedirgin hareket ederken Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 9.217,45 puanla rekor seviyesine çıktı.

AA

Borsa İstanbul, küresel piyasalardan pozitif ayrışıyor.

Günün ilk yarısında 9.217,45 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gören BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 6,49 puan ve yüzde 0,1 değer kazancıyla 9.181,06 oldu.

Toplam işlem hacmi 70,4 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,7 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,2 değer kaybetti.

En fazla menkul kıymet yatırım ortaklığı kazandırdı

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,79 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en fazla kaybettiren ise yüzde 1,96 ile iletişim oldu.

Küresel pay piyasaları karışık seyirde

Analistler, küresel pay piyasalarında, yoğun bilanço döneminde hisse ve sektör bazlı oynaklıkların artmasıyla karışık bir seyir izlendiğini belirtti.

Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) yeni günde 299 baz puanda

Öte yandan, düşüş eğilimini sürdüren Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS), yeni günde 299 baz puanda bulunuyor.

BIST 100 endeksi destek ve direnç konumu

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.300 ve 9.450 seviyelerinin direnç, 9.100 ve 9.000 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)