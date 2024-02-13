Borsa İstanbul, tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü

Borsa İstanbul, küresel piyasalardan pozitif ayrışıyor.
Günün ilk yarısında 9.217,45 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gören BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 6,49 puan ve yüzde 0,1 değer kazancıyla 9.181,06 oldu.
Toplam işlem hacmi 70,4 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.
Bankacılık endeksi yüzde 0,7 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,2 değer kaybetti.
En fazla menkul kıymet yatırım ortaklığı kazandırdı
Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,79 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en fazla kaybettiren ise yüzde 1,96 ile iletişim oldu.
Küresel pay piyasaları karışık seyirde
Analistler, küresel pay piyasalarında, yoğun bilanço döneminde hisse ve sektör bazlı oynaklıkların artmasıyla karışık bir seyir izlendiğini belirtti.
Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) yeni günde 299 baz puanda
Öte yandan, düşüş eğilimini sürdüren Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS), yeni günde 299 baz puanda bulunuyor.
BIST 100 endeksi destek ve direnç konumu
Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.300 ve 9.450 seviyelerinin direnç, 9.100 ve 9.000 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış