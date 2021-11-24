Borsa İstanbul güne rekor seviyeden başladı

Borsa İstanbul, BIST 100 endeksi, açılışta güne yüzde 1,35 artışla 1.808,67 puandan başlayarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 24,11 puan ve yüzde 1,35 değer kazanarak 1.808,67 puana yükseldi.

BANKACILIK VE HOLDİNG ENDEKSİNDE ARTIŞ YAŞANDI

Açılışta tüm zamanların en yüksek seviyesini gören Borsa İstanbul'da bankacılık endeksi yüzde 0,70 ve holding endeksi yüzde 1,28 artış kaydetti.

SEKTÖR ENDEKSLERİNİN KAZANDIRANI METAL ANA SANAYİ OLDU

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,55 ile metal ana sanayi, en çok kaybettiren yüzde 0,18 ile turizm oldu.

ENDEKS YÜKSELİŞLE KAPANMIŞTI

BIST 100 endeksi, dün önceki kapanışa göre 1,66 değer kazanarak kapanış rekorunu 1.784,56 puana taşıdı.

DESTEK VE DİRENÇ KONUMU

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.820 puanın direnç, 1.720 seviyesinin destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

BIST 30 ENDEKS KONTRATI YÜKSELİŞTE

VİOP'ta BIST 30 endeks kontratı da güne yaklaşık yüzde 0,7 artışla 1.989 puandan başladı