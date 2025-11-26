Borsa İstanbul güne yükselişle başladı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü yüzde 0,28 değer kaybederek 10.857,17 puandan tamamladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 17,02 puan ve yüzde 0,16 artışla 10.874,18 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,14 yükselirken, holding endeksi yüzde 0,16 düştü.

SEKTÖR ENDEKSLERİNDEN EN ÇOK FİNANSAL KİRALAMA FAKTORİNG YÜKSELDİ

Sektör endekslerinden en çok yükselen yüzde 1,09 ile finansal kiralama faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 2,39 ile spor oldu.

Küresel piyasalar, ABD'de açıklanan verilerin enflasyonist sinyaller vermemesi ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimine yönelik beklentilerin güçlenmesiyle pozitif seyrediyor.

FATİH KARAHAN'IN KONUŞMASI İZLENECEK

Yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan'ın "Para Politikası ve Makroekonomik Görünüm" konulu canlı yayını yatırımcıların odağında.

BIST 100 ENDEKSİNDE DESTEK VE DİRENÇ KONUMU

Analistler, bugün teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.000 ve 11.100 seviyelerinin direnç, 10.800 ve 10.700 puanın ise destek konumunda olduğunu ifade etti.