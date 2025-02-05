Borsa İstanbul güne yükselişle başladı

AA

Yurt içinde dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,33 değer kazanarak 9.807,10 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul'un açılışında BIST 100 endeksi güne, önceki kapanışa göre 14,50 puan ve yüzde 0,15 yükselişle 9.821,60 puandan başladı.

DEĞER KAZANAN ENDEKSLER

Bankacılık endeksi yüzde 0,07, holding endeksi yüzde 0,22 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,44 ile iletişim olurken, en fazla kaybettiren yüzde 0,25 ile sigorta oldu.

KÜRESEL PİYASALARDA KARIŞIK SEYİR

ABD'nin gümrük vergilerine ilişkin haber akışı fiyatlamaları zorlaştırmaya devam ederken, küresel piyasalarda bugün açıklanacak yoğun veri gündemi öncesinde karışık bir seyir izleniyor.

DESTEK VE DİRENÇ KONUMU

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.900 ve 10.000 puanın direnç, 9.750 ve 9.650 seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.