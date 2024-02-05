Borsa İstanbul haftanın ilk gününe yükselişle başladı Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi cuma günü gün içinde rekor kırdı. Borsa, cuma günü kapanışına oranla yeni haftanın ilk gününe de yükselerek başlangıç yaptı.

AA

Yatırımcı sayısı artan ve ilgi ile takip edilen Borsa'da geçen hafta rekorlar üst üste geldi.

Cuma günü, alıcılı bir seyir izleyerek yükseliş eğilimini üst üste sekizinci işlem gününe taşıyan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,23 değer kazancıyla 8.665,68 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük ve haftalık kapanışını gerçekleştirdi.

Borsa'da yeni rekor 8.762,89 puan oldu

Endeks gördüğü en yüksek seviyeyi de 8.762,89 puana taşıdı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi açılışta haftaya 50,89 puan ve yüzde 0,59 yükselişle 8.716,57 puandan başladı.

Bankacılık endeksi yüzde 1,96 ve holding endeksi yüzde 0,56 artış kaydetti.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık olurken, en çok kaybettiren yüzde 0,26 ile spor olarak kayıtlara geçti.

Küresel piyasalar karışık seyrediyor

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerine başlayacağı tarihe ilişkin tahminlerin ötelenmesiyle karışık bir seyir izlendiğini söyledi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)