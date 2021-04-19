Borsa İstanbul haftaya yükselişle başlangıç yaptı

Borsa İstanbul'da açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 2,91 puan ve yüzde 0,21 değer kazanarak 1.411,05 puana yükseldi.

Borsa İstanbul'da bankacılık endeksi yüzde 0,13 ve holding endeksi yüzde 0,30 artış kaydetti.

MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI KAZANDIRDI

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,52 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, tek kaybettiren ise yüzde 0,18 ile turizm oldu.

BIST 100 endeksi, geçen haftanın son işlem gününü yüzde 0,03'lük sınırlı artışla 1.408,14 puandan tamamlarken, bankacılık endeksindeki yükselişin desteğiyle haftalık bazda yüzde 1,07 değer kazandı.

Analistler, dünya genelinde beklentilerden iyi gelen makroekonomik veriler ve aşılama sürecindeki ilerlemenin pay piyasalarındaki iyimserliği desteklediğini belirtiyor.

DESTEK VE DİRENÇ KONUMU

Analistler, cuma günü resmi tatil olması nedeniyle yurt içi piyasalarda haftanın perşembe günü tamamlanacağını anımsatarak, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.440 puanın direnç, 1.390 ve 1.360 seviyelerinin destek konumunda bulunduğunu ifade etti.