Bakan Şimşek: Türkiye'nin kredi notu artmaya devam edecek

AA & Ensonhaber

Türkiye'nin kredi notu görünümünü 'pozitif' olarak koruyan Standard & Poor's, kredi notunu ise 'B'den 'B+'ya yükseltti.

Sosyal medya hesabından, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's'un (S&P), Türkiye'nin kredi notunu artırmasını değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, uygulanan ekonomi programının olumlu sonuçlarının kredi derecelendirme kuruluşlarının kararlarına yansıdığına dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Not artışlarının devamının habercisi"

S&P ülke kredi notumuzu 11 yılın ardından 1 kademe artırırken görünümü pozitif olarak korudu. S&P, Fitch ve Moody's'in pozitif not görünümleri not artışlarının devamının habercisi. Güçlendirerek uygulamaya devam ettiğimiz programımızla ülkemize duyulan güveni en üst seviyeye taşımakta kararlıyız.