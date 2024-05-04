Edirne'de Bulgarların Kakava alışverişi Edirne'nin her yıl 5-6 Mayıs tarihlerinde düzenlenen ve binlerce ziyaretçinin katıldığı Kakava Hıdırellez Şenlikleri nedeniyle Ulus Pazarı kalabalıklaştı.

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İHA

UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi'ne 2017 Aralık ayında giren Kakava Hıdırellez Şenlikleri, Edirne'yi tarihi bir atmosferle dolduruyor.

Yerli ve yabancı turistler, özellikle Bulgar ve Yunan vatandaşları, alışveriş için Ulus Pazarı'nı tercih ediyor.

Özellikle Bulgar vatandaşlar, fiyatlardan memnun olduklarını belirtirken, pazar esnafı da bu ziyaretçilerin Edirne'ye gelmesinden mutlu.

Ayrıca, Edirne'deki sınır kapılarında da alışveriş yapmak için gelen araçlarda yoğunluk yaşandığı gözlemleniyor.

"Fiyatlar fazlasıyla uygun"

Edirne’de alışveriş yapan Bulgar vatandaş Santa Dimitrova, “Edirne’ye alışveriş yapmaya geldik. Evin ihtiyaçlarını aldık ve çok da memnununuz. Fiyatlar çok fazlasıyla uygun” dedi.

"Ayda en az 2 defa geliyoruz"

Bulgaristan’dan Edirne’ye alışverişe gelen vatandaşlardan İsmet Yakup, “Karnımızı duyuruyoruz. Edirne'yi seviyoruz ve geziyoruz. Ayda en az 2 defa geliyoruz. Edirne hoşumuza gidiyor” diye konuştu.

Ulus Pazarı esnaflarından Gülay Kaya, “Genelikle Ulus Pazarına Bulgarlar geliyor. İşlerimiz bereket versin memnunuz. Bulgarlar da bizden memnun ve bir sorun yok” şeklinde konuştu.

Esnaf Bekir Kaya, “İşlerimiz güzel Edirne’de pazarımızdan memnunuz. Bulgar ve Yunanlar geliyor ama çoğunlukla Bulgar geliyor. Onlar bizden memnun biz de onlardan memnunuz” ifadelerini kullandı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)