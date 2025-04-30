Borsa İstanbul operasyonunda 15 kişi hakkında gözaltı kararı verildi

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Borsa İstanbul’daki şüpheli işlemlerle ilgili düğmeye basıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Borsa İstanbul’da manipülatif işlem yaptıkları tespit edilen kişiler hakkında gözaltı kararı verdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Bürosunca, Borsa İstanbul'da (BIST) pay piyasasında işlem gören bazı sermaye piyasası araçları paylarında manipülatif hareketler yaptıkları tespit edilen şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı.

“SUÇ İŞLEMEK AMACIYLA ÖRGÜT KURMA VE PİYASA DOLANDIRICILIĞI”

15 kişi hakkında “suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve piyasa dolandırıcılığı” suçlarından gözaltı kararı verildi.

DAHA ÖNCEKİ OPERASYONLAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Borsa İstanbul'da manipülatif fiyat hareketlerine ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında daha önce de gözaltılar yapmıştı.

Farklı illerde düzenlenen gözaltı operasyonları, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmişti.

Şubat ayında Borsa İstanbul'da görünen olağandışı fiyat hareketlerine ilişkin olarak yapılan ihbarlar üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 23 Şubat'ta soruşturma başlatmış ve martta 17 kişi gözaltına alınmıştı.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından ise tüm kurumların işlemlerinin inceleme altına alındığı duyurulmuştu.