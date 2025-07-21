Borsa İstanbul son 4 ayın zirvesine ulaştı

Küresel piyasalar, haftayı karışık bir seyirle açtı.

İstanbul serbest piyasada dolar 40,3980 liradan, euro 47,0430 liradan güne başladı.

Ons altın 3.354 dolar seviyelerinde seyrederken, yurt içi piyasalarda gram altın 4.359 TL seviyesini gördü.

Bir rekor da Borsa İstanbul'dan geldi..

SON 4 AYIN ZİRVESİ

BIST 100 endeksi, güne yüzde 47,08 puan ve yüzde 0,45 artışla 10.413,24 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 10.413,24 puanı, en yüksek 10.641,00 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,41 değer kazancıyla 10.616,18 puandan tamamladı.

Böylece Borsa İstanbul, günü son 4 ayın zirvesinde tamamlamış oldu.

BIST 30 ENDEKSİ DE YÜZDE 2,56 DEĞER KAZANDI

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 295,77 puan ve yüzde 2,56 değer kazancıyla 11.829,12 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre teknoloji endeksi yüzde 4,92, mali endeks yüzde 2,27, sanayi endeksi yüzde 2,39 ve hizmetler endeksi yüzde 1,68 değer kazandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 95'i prim yaptı, 5'i geriledi. Türk Hava Yolları, Koç Holding, Yapı ve Kredi Bankası, ASELSAN ile İş Bankası (C) en çok işlem gören hisse senetleri oldu.