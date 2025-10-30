Borsa İstanbul yarım günlük işlemle yükseldi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Salı günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, yarım günlük işlemlerde günü yüzde 0,16 artışla 10.871,08 puandan tamamladı. Dün ise 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle pay piyasalarında işlem yapılmadı.

AÇILIŞTA BANKACILIK VE HOLDİNG ENDEKSLERİ YÜKSELDİ

BIST 100 endeksi açılışta, önceki kapanışa göre 36,37 puan ve yüzde 0,33 artışla 10.907,44 puana yükseldi. Bankacılık endeksi yüzde 0,95, holding endeksi ise yüzde 0,20 değer kazandı.

FİNANSAL KİRALAMA ÖNE ÇIKTI

Sektör endekslerinde en çok yükselişi yüzde 1,06 ile finansal kiralama ve faktoring gördü. En fazla gerileyen sektör ise yüzde 0,44 ile tekstil ve deri oldu.

KÜRESEL PİYASALAR VE ECB KARARI BEKLENİYOR

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası (Fed) faiz indirimi ve ABD-Çin görüşmelerinden gelen olumlu mesajlar etkisiyle pozitif bir seyir izleniyor. Gözler bugün, Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararına çevrildi.

YOĞUN VERİ GÜNDEMİ

Analistler, bugün yurt içinde ekonomik güven endeksi, yurt dışında ise Euro Bölgesi eylül ayı işsizlik oranı ve ECB faiz kararının takip edileceğini belirtti. Teknik açıdan BIST 100’de 11.000 ve 11.100 seviyeleri direnç, 10.800 ve 10.700 seviyeleri destek konumunda olarak öne çıkıyor.